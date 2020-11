Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman n’est pas au bout de ses surprises avec Depay

Publié le 10 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Grosse priorité estivale de Ronald Koeman, Memphis Depay pourrait ne pas s’engager en faveur du FC Barcelone à l’avenir. En effet, le Milan AC serait également sur les rangs pour l’attaquant de l’OL.

Ce n’est plus un secret tant Ronald Koeman en personne a évoqué ce dossier tant lors du mercato qu’après : le FC Barcelone veut Memphis Depay. Et ça tombe bien, le principal intéressé serait plus qu’emballé par l’idée d’évoluer au Barça . Sous contrat jusqu’en juin 2021 à l’OL, l’international néerlandais serait susceptible de quitter le club rhodanien dès cet hiver et le FC Barcelone compterait se séparer de deux voire trois joueurs afin de le recruter lui et Eric Garcia. Cependant, Depay fait tourner d’autres têtes sur le marché.

Le Barça contrarié par le Milan AC pour Memphis Depay ?