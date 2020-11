Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L'énorme annonce d'Aulas sur l'avenir de Rudi Garcia !

Publié le 10 novembre 2020 à 20h14 par B.C. mis à jour le 10 novembre 2020 à 20h17

Interrogé dans l'émission de RMC Top of the Foot sur l'avenir de Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas a admis à demi-mot que l'entraîneur de l'OL ne devrait pas être prolongé à l'issue de la saison.