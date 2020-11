Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas lâche une bombe pour l'avenir de Memphis Depay !

Publié le 10 novembre 2020 à 20h00 par B.C. mis à jour le 10 novembre 2020 à 21h05

Alors que son arrivée au FC Barcelone est déjà annoncée par la presse espagnole pour cet hiver, Memphis Depay devrait finir la saison avec l'Olympique Lyonnais d'après Jean-Michel Aulas.

Libre à l'issue de la saison, Memphis Depay n'est pas assuré de rester l'OL. L'international néerlandais a lui-même laissé entendre qu'il pourrait quitter son club cet hiver au cours d'un entretien diffusé sur la chaine Téléfoot ce dimanche. L'attaquant de 26 ans était proche du FC Barcelone lors du dernier mercato estival et resterait la priorité offensive de Ronald Koeman pour cet hiver. Avec la blessure d'Ansu Fati, le club culé cherche en effet à se renforcer en janvier, et d'après certains médias espagnols, l'arrivée de Memphis Depay du côté du Camp Nou serait même acquise. Néanmoins, Jean-Michel Aulas a tenu un tout autre discours ce mardi à l'antenne de RMC .

« Bien sûr que Memphis Depay va rester »