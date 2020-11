Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ en préparation pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 11 novembre 2020 à 18h45 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo est vivement annoncé sur le départ, étant notamment envoyé vers le PSG. Toutefois, du côté de La Vieille Dame, on serait assez serein dans ce dossier pour le moment.

Si le PSG jouit actuellement du talent de Neymar et de Kylian Mbappé, le Français pourrait filer au Real Madrid l’été prochain. Une énorme perte pour le club de la capitale, qui pourrait bien voir les choses en grand pour oublier le Français. Et pour cela, le PSG pourrait enfin réaliser son rêve d’attirer Cristiano Ronaldo. Depuis 2011 et l’arrivée des Qataris, le nom du Portugais ne cesse de revenir, mais jusqu’à présent, cela n’a pas pu se concrétiser. Un dossier qui serait encore d’actualité. Ces derniers jours, le feuilleton Cristiano Ronaldo au PSG a été relancé. Le quintuple Ballon d’Or pourrait-il alors quitter la Juventus à un an du terme de son contrat ?

« Il n’y a rien d’avancé »