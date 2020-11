Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une grosse décision pour Neymar et Mbappé !

Publié le 11 novembre 2020 à 15h30 par Th.B.

Le PSG compterait continuer avec Neymar et Kylian Mbappé comme Leonardo l’a bien assuré mardi à l’occasion d’une question de sessions/réponses avec les internautes. Cependant, les dirigeants parisiens ne compteraient pas se mettre en danger pour leurs prolongations. Explications.

Neymar et Kylian Mbappé resteront-ils au PSG la saison prochaine, soit la dernière année de leurs contrats respectifs ? En effet, si la situation restait inchangée d’ici l’été prochain, les deux stars parisiennes se retrouveraient à seulement un an de la fin de leurs contrats. Une situation à laquelle Leonardo aimerait remédier. Et pas seulement la leur. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines ». Voici le message que le directeur sportif du PSG a fait passer concernant les prolongations sur lesquelles le club travaille lors d’un live Facebook diffusé sur la page officielle du Paris Saint-Germain mardi midi. Selon les informations exclusives que le10sport.com vous a divulgué mardi matin, la section sportive du PSG s’est bel et bien rapprochée de Neymar et de ses représentants, sans pour autant proposer une offre concrète. Dans le clan Neymar, on n’a pas encore pris de décision si oui ou non le joueur prolongerait son contrat. Beaucoup de travail à réaliser donc pour le PSG, que ce soit pour Kylian Mbappé ou Neymar. Et le Paris Saint-Germain ne prévoirait pas de faire des folies juste pour conserver ses deux stars offensives.

Une envie de les prolonger, mais pas de folies

Journaliste de Téléfoot La Chaîne spécialisé dans le mercato, Simone Rovera a à son tour fait un point sur les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé. Des échanges auraient en effet déjà lieu, par voie téléphonique notamment, mais les réelles discussions devront attendre que la situation sanitaire permette des rencontres en bonne et due forme. Bien que la volonté de la direction sportive du PSG soit de prolonger les contrats de Mbappé et de Neymar, le club étant prêt à faire des efforts, le Paris Saint-Germain ne prévoit pas de faire des folies et ainsi de se mettre en danger financièrement parlant. Si les deux joueurs convoitent une prolongation, il leur faudra également faire des concessions en acceptant certaines conditions compte tenu de l’économie actuelle du club parisien. En parallèle, les deux joueurs auraient des touches à l’étranger.

