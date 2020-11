Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur une prolongation de Tuchel !

Publié le 11 novembre 2020 à 14h15 par Th.B.

Alors que Leonardo a été interrogé sur une éventuelle prolongation de Thomas Tuchel, un sujet qui ne serait pas d’actualité selon le directeur sportif du PSG, il pourrait le devenir en février. Explications.

« On nous demande pourquoi on ne resigne pas (Tuchel). On a le temps, ce n’est pas encore le moment de faire des bilans. La situation est compliquée. L’avion a décollé, on est là et on va voir où on va. On est là pour créer le moins de problèmes possibles et travailler. Les 40 jours au retour de la trêve vont être très importants ». Lors d’un live Facebook publié sur la page officielle du PSG, Leonardo faisait passer ce message clair concernant l’avenir de Thomas Tuchel. Annoncé sur la sellette, l’entraîneur allemand a indirectement été conforté dans sa position, du moins pour le moment. Car en effet, sous contrat jusqu’en juin prochain, Tuchel ne sera pas jugé dès le mois de novembre, mais plutôt en février.

Une décision prise en février/mars ?