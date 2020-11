Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait fixé une grande condition pour son avenir !

Publié le 11 novembre 2020 à 13h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur des toutes les spéculations pour son avenir. Mais selon les informations de Philippe Sanfourche, l'attaquant français est prêt à rester au PSG à une condition.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Kylian Mbappé fait grandement parler. Et pour cause, le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2022 et le Real Madrid serait très insistant pour s'offrir l'ancien Monégasque. Malgré tout, Leonardo ne compte pas lâcher l'affaire et aurait lancé les premières discussions afin de prolonger le bail de Kylian Mbappé et écarter la menace d'un départ libre dans deux ans ou de se retrouver en position délicate l'été prochain avec un joueur auquel il ne resterait qu'un an de contrat. Et selon les informations de Philippe Sanfourche, journaliste de RTL , le numéro 7 du PSG n'est pas fermé à l'idée de rester à Paris seulement s'il reçoit des garanties concernant le recrutement. Kylian Mbappé souhaiterait effectivement que le groupe soit renforcé afin de remporter la Ligue des Champions.

Mbappé veut gagner la C1 avant de partir