Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman dévoile ses plans pour cet hiver !

Publié le 11 novembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors que le mercato d'hiver approche à grands pas, Ronald Koeman semble déjà avoir les idées claires concernant les joueurs qu'il souhaite recruter. Mais l'entraîneur du Barça a également conscience que cela dépendra des moyens financiers du club...

Arrivé sur le banc du FC Barcelone durant le mois d'août pour succéder à Quique Setién, Ronald Koeman a rapidement été confronté à une importante revue d'effectif. Contraint d'alléger de façon drastique la masse salariale, le Barça s'est ainsi séparé de plusieurs cadres tels que Luis Suarez, Arturo Vidal ou encore Ivan Rakitic. Le technicien néerlandais n'a en revanche pas été en mesure d'obtenir les renforts qu'il souhaitait. Si Sergino Dest est venu compenser le départ de Nelson Semedo, Ronald Koeman souhaitait également voir débarquer un défenseur central afin de densifier ce secteur de jeu très peu fourni, et un avant-centre pour compenser le départ de Luis Suarez. Toutefois, personne n'est arrivé malgré les contacts avancés avec Eric Garcia (Manchester City) et Memphis Depay (FC Barcelone). Cependant, Ronald Koeman ne désespère pas d'inverser la tendance durant le mois de janvier et un mercato d'hiver qui s'annonce animé.

Koeman espère des renforts, mais...