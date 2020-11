Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 11 novembre 2020 à 8h30 par A.M.

Bien qu'il soit arrivé sur le banc du FC Barcelone cet été pour succéder à Quique Setién, Ronald Koeman a conscience que son avenir est déjà menacé à court terme à cause des élections présidentielles au Barça.

La situation de Ronald Koeman est assez particulière. Arrivé sur le banc du FC Barcelone au mois d'août afin de succéder à Quique Setién, le technicien néerlandais se savait menacé avant même de prendre officiellement ses nouvelles fonctions. Et pour cause, le mandat de Josep Maria Bartomeu arrivait à échéance cette année et des élections pour élire un nouveau président étaient prévues au mois de mars. Mais la démission de Bartomeu a accéléré le processus et rendu la situation de Ronald Koeman encore plus périlleuse. Et pour cause, parmi les candidats à la présidence du Barça, plusieurs semblent vouloir installer un nouvel entraîneur à l'image de Victor Font qui pourrait débarquer avec Xavi, ou encore Joan Laporta qui tenterait de convaincre Jürgen Klopp. Parfaitement conscient de la situation, Ronald Koeman refuse de s'inquiéter pour son avenir et se concentre sur l'aspect sportif.

«Lorsque j'ai signé pour le Barça, je savais que nous aurions des élections»