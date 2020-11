Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup magistral se précise pour la succession de Koeman !

Publié le 7 novembre 2020 à 13h30 par B.C.

Arrivé sur le banc du Barça cet été, Ronald Koeman voit son avenir s'inscrire en pointillé avec les élections pour la présidence du club organisées à la fin de l'année. Parmi les candidats, Joan Laporta souhaiterait de son côté nommer Jürgen Klopp à la tête du club...

Après un été agité au FC Barcelone, marqué par les velléités de départ de Lionel Messi, l'annonce du départ de Josep Maria Bartomeu n'a rien arrangé au sein du club culé. L'ancien président du Barça a démissionné de son poste il y a quelques jours, provoquant l'avancée des élections pour élire son successeur. Les candidats sont nombreux pour prendre les rênes de l'écurie catalane, et chacun a son programme pour convaincre les socios. Le dossier Messi sera évidemment l'un des arguments phares de la campagne, mais la situation de Ronald Koeman fera également parler. Victor Font, l'un des grands favoris, n'a jamais caché son envie de rappeler ceux qui ont fait la légende du FC Barcelone, à l'instar de Xavi, Carles Puyol ou encore Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City était également l'un des arguments de campagne de Joan Laporta, président entre 2003 et 2010, qui brigue un troisième mandat du côté du Camp Nou. Cependant, Guardiola a refroidi leurs ardeurs en excluant tout retour sur le banc du FC Barcelone à l'avenir, incitant les candidats à revoir leurs plans à quelques mois de l'élection.

Jürgen Klopp, l'arme électorale de Joan Laporta