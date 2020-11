Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse révélation de Luis Suarez sur son transfert !

Publié le 7 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, Luis Suarez a rejoint l’Atletico de Madrid cet été. Mais selon l’Uruguayen, une place lui était toujours réservée à Barcelone, en cas de non-départ.

Cet été, l'entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a décidé de faire peau neuve. Le Néerlandais s’est donc débarrassé de ses joueurs vieillissant. Exit les Arturo Vidal (33 ans), Ivan Rakitic (32 ans) ou Luis Suarez (33 ans). Le Pistolero a donc rejoint l’Atletico de Madrid dans les dernières heures du mercato estival. S’il laisse un grand vide à la pointe de l’attaque du Barça, Luis Suarez était aussi un ami très proche de Lionel Messi. Pourtant, au moment de choisir sa future destination, l'Uruguayen avait la possibilité de prolonger son aventure catalane.

Luis Suarez aurait pu rester au Barça !