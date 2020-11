Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un champion du monde a bien été recalé par le PSG !

Publié le 7 novembre 2020 à 13h15 par B.C.

Ces dernières années, Steven Nzonzi a régulièrement envoyé des appels du pied au PSG. Cependant, le club de la capitale n'a jamais donné suite malgré une réelle réflexion le concernant.

Longtemps à la recherche de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'est montré actif ces derniers mois. Leonardo a tout d'abord recruté Idrissa Gueye et Ander Herrera la saison dernière avant de boucler les arrivées de Danilo Pereira et Rafinha cet été. Mais d'autres pistes ont été étudiées par le club de la capitale, l'une d'elles menant notamment à Steven Nzonzi. L'international français a évolué chez les jeunes du PSG entre 1999 et 2002 et n'a jamais caché son attachement pour l'écurie francilienne. « Je suis Parisien. C’est sûr que ce serait top pour tout joueur parisien de jouer au PSG », expliquait-il encore en janvier dernier.

Le PSG n'a pas donné suite à la piste Nzonzi