Mercato - Barcelone : Lionel Messi a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 11 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait perdre Lionel Messi à la fin de la saison, son contrat arrivant à expiration. Néanmoins, et bien que son avenir est sur toutes lèvres, le capitaine du Barça ne voudrait penser qu’au football.

Après un été mouvementé au cours duquel il n’a pas caché sa volonté d’aller voir ailleurs, Lionel Messi a finalement été contraint de rester et d’honorer son ultime année de contrat. Et alors que la presse britannique a fait part d’une volonté de Manchester City de tenter sa chance au mois de janvier, soit six mois avant l’expiration de son contrat, Lionel Messi ne devrait pas bouger. Du moins pour cet hiver.

Messi, un feuilleton qui va durer