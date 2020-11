Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est pointé du doigt par ce gros flop !

Publié le 11 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Recruté en 2011, Diego Lugano n'a pas eu le rendement escompté au PSG et pointe notamment du doigt Leonardo, déjà directeur sportif du club à l'époque.

Durant l'été 2011, le PSG est entré dans une autre dimension en passant sous pavillon qatari. Et le premier mercato de l'ère QSI a été très animé avec l'arrivée de plusieurs joueurs afin de constituer un effectif en adéquation avec les nouvelles ambitions du PSG. Dans cette optique, Leonardo a notamment recruté Diego Lugano. Capitaine de la sélection uruguayenne, le défenseur central débarquait en provenance de Fenerbahçe pour moins de 5M€. Cela ressemblait donc à une belle affaire, mais cela a tourné au flop. Interrogé dans les colonnes de France Football , Diego Lugano s'étonne un peu de la façon dont il a été géré.

Lugano justifie son échec