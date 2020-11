Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du PSG a joué un bien mauvais tour pour Dani Alves

Publié le 11 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

En 2019, Dani Alves a quitté le PSG au terme de son contrat pour rejoindre finalement Sao Paulo. Un choix de carrière notamment influencé par Diego Lugano, ancien joueur du club de la capitale.

Si le mercato 2017 du PSG a été marqué par les grosses arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, Dani Alves a lui aussi rejoint le club de la capitale à ce moment. Censé filer à Manchester City pour rejoindre Pep Guardiola, le Brésilien a finalement posé ses valises au Parc des Princes, où il a étoffé un peu plus son palmarès. Une aventure qui aura finalement duré deux ans. En 2019, Dani Alves a quitté le PSG, arrivé au terme de son contrat. Quelques semaines plus tard, l’international auriverde a retrouvé le Brésil, s’engageant avec Sao Paulo, où Diego Lugano est dirigeant.

« Je m’excuse auprès des supporters parisiens »