Mercato - Barcelone : Dani Alves lance un énorme appel du pied au Barça !

Publié le 6 novembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Aujourd'hui à Sao Paulo, Dani Alves (37 ans), est toujours en jambe mais ne devrait plus faire de vieux os bien longtemps ballon au pied. Il s’est livré à une grosse révélation sur son avenir.

Certes, Dani Alves s’est adonné à quelques tacles envers le FC Barcelone très récemment. « Le Barça essaie d'être une équipe commerciale, au lieu d'être une équipe avec sa propre personnalité. Maintenant ils signent beaucoup de très bons joueurs qui n’ont plus l'identité de Barcelone » . Message subliminal à Griezmann ou non, Dani Alves sait de quoi il parle. S’il a aussi évolué à Bahia, au FC Séville, à la Juventus, au PSG et à Sao Paulo dans sa carrière, c’est bien à Barcelone qu’il aura évolué le plus longtemps entre 2008 et 2016. Un club qui lui donne toujours envie malgré ses récentes déclarations.

« D'une manière ou d'une autre, je retournerai au Barça »