Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce départ estival n’est toujours pas digéré !

Publié le 11 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Grand espoir du PSG, Tanguy Kouassi a fait ses valises durant l’été pour rejoindre le Bayern Munich. De quoi donner d’énormes regrets dans la capitale, notamment à Thiago Motta.

Au PSG, l’exode des talents se poursuit saison après saison. Alors que la liste est déjà longue, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche se sont ajoutés à ces talents partis exploser loin du Parc des Princes. Annoncés comme de grands espoirs du club de la capitale, le défenseur central et le milieu de terrain ont préféré signer leur premier contrat pro au Bayern Munich et à l’ASSE. Alors que Thiago Motta a entraîné Kouassi et Aouchiche chez les U19 du PSG, l’Italien a notamment affiché de grands regrets pour le désormais joueur du Bayern Munich.

« On a raté quelque chose »