Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman annonce la couleur pour le recrutement hivernal !

Publié le 10 novembre 2020 à 23h00 par B.C.

Malgré les problèmes financiers du FC Barcelone, Ronald Koeman espère renforcer son effectif durant le mercato hivernal.

Le FC Barcelone s'est séparé de nombreux joueurs durant le mercato estival afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, mais le club culé s'est montré plus discret dans le sens des arrivées. Par exemple, aucun attaquant n'est venu pallier le départ de Luis Suarez vers l'Atlético de Madrid malgré de longues négociations avec Memphis Depay. D'après plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone chercherait toujours à se renforcer dans le secteur offensif, et le joueur de l'OL serait l'une des cibles de Ronald Koeman. Dans un entretien à paraître ce mercredi dans Mundo Deportivo , le coach néerlandais reconnaît que des renforts seraient les bienvenus en janvier, même si cela s'annonce compliqué.

« S'il y a des possibilités, nous essaierons de trouver des recrues »