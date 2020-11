Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une énorme décision avec Moise Kean !

Publié le 11 novembre 2020 à 9h45 par Th.B.

Grosse satisfaction de ce début de saison, Moise Kean a déjà fait son trou au PSG en convaincant les supporters, le staff et les dirigeants du Paris Saint-Germain qui compteraient définitivement mettre la main sur l’attaquant prêté par Everton.

Concernant la question du recrutement, Leonardo et Thomas Tuchel semblent avoir eu leurs différend lors du dernier mercato. Que ce soit à propos de la gestion des dossiers Thiago Silva ou encore Mauro Icardi et surtout par rapport à la succession de l’ex-capitaine du PSG. Néanmoins, l’entraîneur et le directeur sportif du Paris Saint-Germain seraient sur la même longueur pour un profil bien précis : Moise Kean. Pari de Leonardo réalisé à la toute fin du mercato grâce à un accord pour un prêt avec Everton, l’international italien de 20 ans ferait l’unanimité et pas seulement auprès des deux figures fortes du PSG, de quoi envisager un transfert permanent ?

Kean totalement intégré à tous les étages, le PSG veut sceller son avenir !