Mercato - PSG : Pour le dénouement du feuilleton Tuchel, il va falloir patienter !

Publié le 11 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Annoncé être dans le collimateur de Leonardo, Thomas Tuchel n’est pas sous la menace d’une éviction comme le directeur sportif du PSG l’a assuré. En outre, sa prolongation n’est pas un sujet d’actualité.

Partira, ne partira pas… L’avenir de Thomas Tuchel est régulièrement commenté dans la presse et particulièrement ces derniers temps. RMC Sport révélait d’ailleurs dernièrement que la trêve internationale allait décider du sort de l’entraîneur allemand sous contrat jusqu’en juin prochain. Une éviction ? Ce n’est pas la direction que la situation prend comme Leonardo l’a assuré mardi lors d’un live Facebook pour le compte du PSG. Le directeur sportif a confié ne jamais « avoir pensé à changer » . Tuchel peut donc souffler. Mais une prolongation est-elle d’actualité pour autant ? Pas vraiment.

« Ce n’est pas encore le moment de faire des bilans »