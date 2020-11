Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La place de Thomas Tuchel est très demandée !

Publié le 11 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Thomas Tuchel occupe un poste très convoité. Thiago Motta et Djamel Belmadi ne cachent d'ailleurs pas leur intérêt pour le banc du PSG.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel semble s'écrire en pointillés du côté du PSG, son poste fait des envieux. A l'image de Thiago Motta. « Entraîner le PSG ? Je n'ai pas bien compris la question ! (rire) C'est très flatteur et positif qu'on parle de moi. C'est de la fierté et je me sens heureux. Quand t'as la reconnaissance des supporters dans un club où j'ai passé la majorité de ma carrière, ça me fait très plaisir. J'espère peut-être un jour redonner la confiance qu'ils m'ont donnée », assurait l'ancien milieu de terrain au micro de RMC Sport . Et ce n'est pas tout puisque Djamel Belmadi, formé au PSG et actuellement sélectionneur de l'Algérie, ne cache pas son affection pour le club parisien.

Motta et Belmadi ne diraient pas non au PSG