Mercato - PSG : Premier coup de froid dans le dossier Neymar !

Publié le 11 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Bien qu'il semble avoir la volonté de prolonger son contrat au PSG, Neymar n'a pour le moment toujours pas reçu d'offres.

« On commence à parler. Il y a le timing... Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer. L'idée de renouveler existe. On démarre... On arrive à un moment d'avoir des idées plus claires par rapport à ça . » Leonardo l'a confirmé au micro de PSG TV , le club de la capitale commence tout juste à discuter d'une prolongation de contrat avec Neymar dont le bail prend fin en juin 2022. Toutefois, bien que le temps presse, rien de concret n'est à signaler pour le moment.

Toujours pas d'offre pour Neymar

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, bien que la volonté de prolonger Neymar existe et que le Brésilien souhaite rester au PSG, pour le moment, aucune offre concrète n'a été transmise par le club de la capitale à sa star qui attend de voir la proposition du PSG avant de se positionner concrètement. Autrement dit, les signaux sont au vert, mais rien n'est bouclé pour autant.