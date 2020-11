Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’hypothèse d’une réunion à Paris du duo Neymar-Messi se consolide

Publié le 10 novembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Plus les semaines passent, plus le scénario d’une arrivée de Messi à Paris en fin de saison apparaît sérieux. Analyse.

Alors qu’il y a un an, l’hypothèse d’une retrouvaille Neymar-Messi à Barcelone était évoquée avec insistance, c’est bien le scénario inverse qui est en train de se profiler au fil des mois, à savoir celui d’une reformation du duo… au Parc des Princes. Plus les semaines passent, plus le contexte devient favorable.

Le contexte de plus en plus favorable

Ces derniers temps, il est par exemple confirmé que le clan Neymar s’est rapproché du PSG pour une prolongation de contrat. Dans le même temps, il apparaît tout aussi évident que Mbappe, lui, ne prolongera pas, vu qu’il a déjà repoussé toutes les approches du PSG en ce sens, afin d’être transféré au Real Madrid l’été prochain, à un an de la fin de son contrat. Avec la perspective d’un transfert XXL de Kylian Mbappe au Real Madrid, le PSG aura la capacité financière de proposer un gros contrat à Lionel Messi, dont le départ libre de Barcelone apparaît désormais comme une quasi-certitude, le club catalan n’ayant tout simplement pas les moyens de lui proposer un nouveau contrat stratosphérique. Entre une offre de contrat XXL et la perspective de retrouver Neymar, le club de la capitale pourrait disposer d’arguments décisifs face au seul rival sur ce dossier, Manchester City.