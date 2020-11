Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Motta… Cette grosse mise au point sur les plans de Leonardo !

Publié le 11 novembre 2020 à 17h45 par Th.B.

Comme Leonardo l’a assuré en interview mardi, le PSG n’aurait pas enclenché la succession de Thomas Tuchel. Et les profils d’entraîneurs sortis dans la presse n’auraient jamais fait l’objet d’une approche concrète du directeur sportif du PSG.

L’OM, Manchester United, Leipzig… Ces défaites en Ligue 1 et surtout en Ligue des champions auraient placé Thomas Tuchel sur la sellette. En effet, avant la victoire du PSG face au Stade Rennais (3-0) samedi dernier, plusieurs médias expliquaient que l’entraîneur du PSG jouait sa place face aux Rennais alors que Leonardo aurait déjà activé plusieurs pistes pour sa succession à savoir Massimiliano Allegri, Thiago Motta ou encore Mauricio Pochettino. Finalement, selon le directeur sportif du PSG, il n’a jamais été question remplacer Tuchel dans l’immédiat. « On n’a jamais pensé à changer Tuchel, on n’a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personne veulent venir, mais le club n'a jamais mis un nom sur la table pour remplacer Tuchel. Là, c'est le moment de se concentrer sur les objectifs ».

Allegri et consort n’ont pas été approchés par Leonardo !