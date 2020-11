Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich prend une décision radicale pour Alaba !

Publié le 11 novembre 2020 à 22h15 par La rédaction

En fin de contrat en 2021 au Bayern Munich, David Alaba n'a toujours pas prolongé son contrat, et suscite ainsi l'intérêt de nombreux cadors européens tels que le PSG ou le Real Madrid. Alors que le futur de l'international autrichien reste incertain, les dirigeants bavarois auraient pris une grande décision concernant David Alaba.

Après plus de dix ans de bons et loyaux services, David Alaba pourrait relever un nouveau défi dans sa carrière l'été prochain, en quittant libre de tout contrat le Bayern Munich. Si le défenseur de 28 ans ne serait pas contre l'idée de prolonger l'aventure en Bavière, les exigences financières de l'international autrichien serait trop élevée, si bien que le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a récemment affirmé avoir retiré son offre. Les discussions entre les dirigeants bavarois et Pini Zahavi, agent de David Alaba, auraient en effet mal tourné. Ainsi, cette situation semble faire les affaires de Leonardo, qui souhaiterait faire de David Alaba le successeur de Thiago Silva au sein de la défense du PSG. De plus, le directeur sportif brésilien pourrait s'attacher les services de l'Autrichien sans indemnité, alors que le Bayern Munich ne compterait pas se séparer du défenseur dans l'immédiat.

David Alaba ne partira pas cet hiver !