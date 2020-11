Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Neymar... La grande promesse de Leonardo !

Publié le 11 novembre 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que les contrats de Kylian Mbappé et Neymar prennent fin en juin 2022, Leonardo aurait de quoi convaincre les deux stars de rester au PSG.

En coulisse, Leonardo a laissé les grandes manœuvres pour Kylian Mbappé et Neymar. Et pour cause, le contrat des deux stars prend fin en juin 2022, et le PSG compte acter rapidement leurs prolongations afin de ne pas prendre de risque de les voir partir libres à l'issue de leur bail respectif ou de se retrouver en position de faiblesse l'été prochain dans d'éventuelles négociations avec d'autres clubs. Et afin de les convaincre de signer un nouveau contrat au PSG, Leonardo sait que l'argent n'est pas le nerf de la guerre, les deux stars ayant déjà un salaire très confortable. L'idée est ainsi de promettre aux deux attaquants que le club sera en mesure de se renforcer de manière importante afin de tenter de remporter la Ligue des Champions. Il faut dire qu'en cas de prolongations, le PSG pourra lisser l'amortissement du transfert de ses deux stars sur la durée de leurs nouveaux contrats, ce qui représenterait une importante économie comme le révèle Philippe Sanfourche qui ajoute également que le paiement du centre d'entraînement à Poissy sera également réglé.

«Ce ne sont pas des paroles en l’air»