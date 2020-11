Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel au sommet pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 11 novembre 2020 à 23h15 par Th.B.

Le PSG garderait un oeil avisé sur la situation de Cristiano Ronaldo. Cependant, Manchester United serait aussi de la partie et prévoirait de le rapatrier dans le cadre du prochain mercato estival.

Après un été plutôt chaud au cours duquel Cristiano Ronaldo n’a cessé d’être annoncé au PSG, le quintuple Ballon d’or est finalement resté à Turin où il est contractuellement lié à la Juventus jusqu’en juin 2022. Sans grande surprise, le feuilleton est reparti de plus belle ces derniers jours. En effet, la presse transalpine a laissé entendre que Cristiano Ronaldo ne devrait pas prolonger son contrat à la Vieille Dame , les dirigeants bianconeri ne pouvant pas vraiment continuer d’assumer son salaire mirobolant en cette période frappée par une crise financière due au Covid-19. Directeur sportif du PSG, Leonardo a assuré lors d’un live Facebook mardi que le PSG faisait partie du cercle fermé de clubs capables de s’offrir un joueur de la dimension de Cristiano Ronaldo, en soulignant cependant que la réalité économique d’aujourd’hui ne le permettait pas. Si le PSG formule un réel intérêt pour le Portugais, le champion de France n’est pas le seul à être dans ce cas de figure.

Manchester United chaud pour Cristiano Ronaldo, le joueur réfléchirait

Journaliste pour Fox America notamment, Christian Martin a publié une information de la plus haute importance sur son compte Twitter . D’après des sources consultées à Manchester et à Porto, Manchester United serait tenté par l’idée de rapatrier Cristiano Ronaldo à Old Trafford lors du prochain mercato estival. Le joueur étudierait cette option alors que la Juventus négocierait si Cristiano Ronaldo demandait à partir. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir.