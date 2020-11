Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Camavinga… Ce cador prêt à contrarier les plans de Zidane

Publié le 11 novembre 2020 à 20h30 par La rédaction

Après un mercato 2020 particulièrement calme au Real Madrid, le club merengue pourrait mettre les bouchées doubles pour se renforcer dans les prochains. Alors que la Casa Blanca aurait déjà ciblé ses priorités, elle devra toutefois composer avec la concurrence de Manchester United.

Les dernières périodes de transfert le confirment, Zinédine Zidane n’aime pas particulièrement chambouler son effectif. Depuis sa prise de fonction, le champion du monde 98 a tout remporté ou presque, en faisant globalement confiance aux mêmes hommes. Mais à l’image de ce début de saison où certains de ses hommes forts déçoivent, le Real Madrid va être dans l’obligation de se renforcer, d’autant plus que cela était quasiment impossible cet été en raison de la crise économique résultant de la pandémie. Dès juin prochain, la priorité devrait être donnée au recrutement de Kylian Mbappé, sur lequel l’état-major madrilène serait concentré. Mais l’éventuelle arrivée de l’attaquant vedette du PSG ne serait que la première étape d’une révolution au sein de l’effectif des Merengue . Zinédine Zidane aurait d’ores et déjà établi sa liste, dans laquelle figurent de nombreuses promesses du football mondial, comme Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano, ou l’inarrêtable Erling Braut Haaland. Des noms qui sont aussi au programme d’une autre écurie européenne, Manchester United.

Manchester United en pince pour Camavinga…

Dans le dossier Eduardo Camavinga, sur lequel le PSG serait également positionné, la porte devrait être ouverte dès 2021. La pépite du Stade Rennais n’a pas prolongé son bail, et sera donc à un an de la fin de son contrat en juin prochain. L’occasion pour les prétendants de négocier le transfert du jeune crack à un coût avantageux. Le Français de tout juste 18 ans plaît énormément à Zinédine Zidane, mais également à Ole Gunnar Solskjaer. Et selon AS , les Red Devils pourraient voir en Camavinga la réponse à un de leurs soucis épineux : l’avenir de Paul Pogba. Un départ du milieu de terrain de 27 ans serait toujours d’actualité pour cet été, et il pourrait être remplacé dans les rangs mancuniens par son compatriote. Une concurrence d’autant plus problématique pour le Real Madrid, car le club demeure le principal prétendant pour enrôler « La Pioche ».

... et aussi pour Haaland !