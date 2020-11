Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar laisse la porte ouverte à un départ !

Publié le 11 novembre 2020 à 19h15 par T.M.

Si la prolongation de Neymar est actuellement discutée au PSG, du côté du Brésilien, on ne se fermerait aucune porte, pas même celle d’un futur départ.

Le temps où Neymar souhaitait quitter le PSG semble désormais bien loin. Suite à son retour avorté au FC Barcelone à l’été 2019, le Brésilien s’est immédiatement recentré sur le projet parisien et aujourd’hui, il apparait plus heureux que jamais. Une situation qui a même ouvert la porte à une possible prolongation de contrat alors que celui de Neymar court actuellement jusqu’en 2022. Selon les informations du Parisien , l’international auriverde et le PSG souhaiteraient continuer l’aventure ensemble, mais un accord serait encore loin d’être trouvé. D’autant plus que l’hypothèse d’un départ ne serait pas écartée…

Un transfert toujours possible ?