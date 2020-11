Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de la prolongation de Neymar au PSG !

Publié le 11 novembre 2020 à 18h30 par T.M.

A l’instar de Kylian Mbappé, la prolongation de Neymar est actuellement l’un des dossiers chauds du PSG. Les discussions ayant déjà débuté en coulisse, Leonardo aurait des raisons, mais il devra trouver des arguments convaincants pour finaliser un accord avec la star brésilienne.

A l’occasion d’un chat pour les médias du PSG ce mardi, Leonardo n’a éludé aucun sujet, évoquant notamment l’avenir de Neymar. Alors que le Brésilien souhaitait retrouver le FC Barcelone à l’été 2019, la tendance va désormais dans le sens d’une possible prolongation. A ce sujet, le directeur sportif du PSG a notamment concédé : « On commence à parler. On est dans le coup. L'idée de le renouveler existe. Le moment est venu d'avoir les idées plus claires. On démarre et on va intensifier dans les prochaines semaines ». Sous contrat jusqu’en 2022 avec les champions de France, Neymar va-t-il parapher un nouveau contrat ? Dans cet énorme dossier, Le 10 Sport vous avait révélé que les discussions étaient loin d’être avancées pour le moment.

« Il est heureux au PSG »

Ce mercredi, c’est Le Parisien qui a fait le point sur l’avenir de Neymar au PSG et une possible prolongation. Prochainement, les deux parties devraient se rencontrer alors que l’entourage du Brésilien aurait d’ores et déjà été averti de la volonté du club de la capitale de le prolonger. Et en ce qui concerne la volonté de Neymar de continuer avec le PSG, les échos sont toujours bons. L’ancien du FC Barcelone serait, en effet, disposé à prolonger son aventure au Parc des Princes. « Il est heureux au PSG », assure un proche du joueur de Thomas Tuchel, avant d’expliquer que cela est encore loin d’être fait. « Il souhaite être dans un club compétitif, qui va dans le dernier carré de la Ligue des champions. Sa volonté absolue est de gagner de nouveau cette compétition ».

Des détails importants aux yeux de Neymar