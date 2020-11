Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les phrases de Leonardo sur Mbappe décryptées

Publié le 11 novembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Leonardo s’est exprimé au sujet de l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappe. Des phrases riches d’enseignements. Décryptage.

A l'occasion d'un entretien diffusé sur le site officiel du PSG, Leonardo est revenu sur l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappe et sur la perspective d’un transfert en fin de saison : « Il y a beaucoup de communication. Et dans les équipes espagnoles, il y a beaucoup de politiques, d'effets d'annonces. Nous, on parle directement avec Kylian, c'est ça la vérité de la négo. La vérité, c'est que le PSG est dans un moment compliqué, mais ce sera l'équipe des cinq prochaines années qui sera dans le coup. Il y a des équipes qui ont fait un cycle très important et qui commencent à avoir du mal. On a des joueurs jeunes mais très expérimentés. On a Neymar, Mbappé qui sont dans le top 3 parce que Ronaldo et Messi vont sortir avec l'âge. C'est l'idée. Je vois un futur... et c'est à ça qu'on travaille. On sait que cette saison est bizarre. On savait que ce serait difficile, qu'on allait faire tous nos matchs à huis clos et qu'on n’aurait pas les mêmes revenus. »

Paris le seul en capacité de mener le projet de demain

Que faut-il en penser ? Très clairement, la réponse correspond à la stratégie bâtie par Leonardo depuis plusieurs mois, à savoir qu’il estime que le duo Mbappe-Neymar est amené à devenir le duo majeur du football mondial dans les prochaines années, avec l’affaissement inexorable de l’ère Messi-Ronaldo, et que seul le PSG est en mesure de financer leur contrat. Comme il l’exprime ici entre les lignes, l’axe que Leonardo va marteler à Mbappe sera que le Real Madrid ne sera pas en capacité financière de mener un projet aussi solide que celui du PSG articulé autour des deux compères d’attaque. Reste à savoir si cela portera sur l’attaquant français, ce dont il est permis de douter aujourd’hui.