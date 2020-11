Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : La guerre avec Neymar repart de plus belle !

Publié le 11 novembre 2020 à 17h00 par B.C.

Depuis son départ en 2017, Neymar continue de faire parler de lui en Catalogne. Alors que l'attaquant réclamait après son transfert la restitution d'une prime au FC Barcelone, c'est aujourd'hui le club culé qui demanderait à son ancien joueur plus de 10M€. Explications

Entre Neymar et le FC Barcelone, l'histoire est tumultueuse. Parti de manière brutale en 2017 pour rejoindre le PSG, l'international auriverde a ensuite fait le forcing deux ans plus tard pour retourner en Catalogne, sans succès. Mais dans le même temps, Neymar n'avait pas hésité à entrer en conflit avec le FC Barcelone pour la restitution du premier versement de sa prime de prolongation signée en 2016 lorsqu'il était encore chez les Blaugrana . Alors que le Barça a obtenu gain de cause il y a quelques mois dans ce conflit judiciaire, une autre histoire vient aujourd'hui relancer les discordes entre les deux parties.

Le Barça réclame 10M€ à Neymar