Barcelone : Dembélé, Griezmann... Koeman vole au secours des Français du Barça !

Publié le 11 novembre 2020 à 16h30 par A.M.

Ces derniers mois, les Français du FC Barcelone sont en difficulté. Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont loin de leur meilleur rendement. Mais Ronald Koeman leur envoie un message fort.

Entre la France et le FC Barcelone, cela n'a pas toujours été le grand amour. En effet, rares sont les joueurs tricolores à s'être imposé au sein du club blaugrana . Thierry Henry, Ludovic Giuly ou encore Eric Abidal y sont parvenus, mais les échecs sont bien plus nombreux. Et non des moindres. Ainsi, Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry, Frédéric Déhu ou bien Philippe Christanval n'ont pas marqué de façon glorieuses l'histoire du Barça. Mais cela n'a pas suffi pour refroidir les Catalans qui comptent pas moins cinq français sous contrat. Et là encore, le bilan est plus que mitigé puisqu'à l'exception de Clément Lenglet qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable, les quatre autres sont en grande difficulté. Jean-Clair Todibo a été prêté à Benfica tandis que Samuel Umtiti est handicapé par ses blessures au genou depuis la Coupe du monde 2018. Il reste donc Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé pour lesquels le Barça a investi plus de 250M€ au total. Mais Ronald Koeman affiche sa confiance pour ses deux attaquants français.

«Griezmann arrivera là où il veut aller»

Le cas le plus commenté est celui d'Antoine Griezmann. En difficulté depuis son arrivée, le natif de Mâcon peine à exister aux côtés de Lionel Messi. Mais Ronald Koeman continue de lui accorder sa confiance. « Il a besoin d'un peu plus de confiance et marquer des buts donne toujours cette confiance. On ne peut pas dire qu'il ne travaille pas, il travaille beaucoup, mais on peut se sentir un peu plus libre quand on est avec son équipe nationale en étant avec elle pendant longtemps et en jouant toujours au même poste. Il y a beaucoup plus de choses, mais un joueur qui travaille tellement et qui essaie de changer les choses, je pense qu'au final il arrivera là où il veut aller », assure l'entraîneur du Barça dans les colonnes de Mundo Deportivo avant d'évoquer la position d'Antoine Griezmann qui a été utilisé à plusieurs postes cette saison : « Sa meilleure position peut être plus centrale, en numéro 9, ou 10 derrière un 9, avec beaucoup de liberté sur l'aile droite lui permettant de rentrer dans l'axe, Dembele jouant plus à l'extérieur. Ce sont des postes où il peut donner beaucoup à cette équipe . »

«Je suis très heureux de la façon dont Dembélé travaille»