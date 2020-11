Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman monte au créneau pour Ousmane Dembélé !

Publié le 11 novembre 2020 à 15h00 par A.M.

Recruté en 2017 par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé enchaîne les galères en Catalogne. Mais Ronald Koeman commence à voir du positif dans l'évolution du Français.

L'été 2017 aura été particulièrement mouvementé du côté du FC Barcelone. Et pour cause, le club blaugrana n'a rien pu faire pour retenir Neymar qui a rejoint le PSG pour 222M€, soit le montant de sa clause libératoire. En quête d'un nouvel ailier pour remplacer le Brésilien, le Barça a donc décidé de miser sur Ousmane Dembélé qui brillait du côté du Borussia Dortmund. Le jeune français a donc signé pour le club blaugrana contre un chèque de 145M€, bonus compris. Un investissement que l'ancien Rennais n'a jamais réussi à justifier. Entre ses pépins physiques, son hygiène de vie et son comportement extra-sportif, Ousmane Dembélé a enchaîné les galères depuis son arrivée au Barça au point que son départ soit régulièrement évoqué. Mais Ronald Koeman garde espoir pour son joueur.

«Je suis très heureux de la façon dont il travaille ces derniers temps»