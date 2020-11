Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Le clan Griezmann règle ses comptes avec Messi !

Publié le 11 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann a dû mal à exister aux côtés de Lionel Messi. Et Eric Olhats n'épargne pas l'Argentin.

Alors qu'Antoine Griezmann est en difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone il y a un an pour 120M€, Eric Olhats n'a pas hésité à pointer du doigt le comportement de Lionel Messi. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », assure l'ancien conseiller du Champion du monde dans les colonnes de France Football avant d'expliquer qu'Antoine Griezmann n'abandonnera pas pour autant.

«La saison dernière, à l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon»