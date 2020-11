Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Le clan Griezmann fracasse Lionel Messi !

Publié le 10 novembre 2020 à 16h00 par A.M.

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann a dû mal à exister aux côtés de Lionel Messi. Et Eric Olhats, l'ancien conseiller du Français, n'épargne pas La Pulga.

Durant l'été 2019, Antoine Griezmann a décidé de quitter l'Atlético de Madrid, où il était le leader offensif, afin de rejoindre le FC Barcelone qui n'a pas hésité à débourser 120M€ pour le recruter. Toutefois, le natif de Mâcon n'arrive pas à trouver sa place au Barça. Que ce soit avec Ernesto Valverde, Quique Setién ou encore Ronald Koeman, l'international français semble perdu et a dû mal à exister aux côtés de Lionel Messi. Et pour cause, d'après Eric Olhats, l'homme qui a découvert Antoine Griezmann et qui a lancé sa carrière, le sextuple Ballon d'Or mène un tyrannie au sein du club catalan.

«C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui»