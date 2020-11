Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le nouveau message de Deschamps sur la situation de Griezmann !

Publié le 10 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Malgré deux buts lors des deux derniers matchs de championnat, Antoine Griezmann est toujours en difficulté à Barcelone. Alors que ses performances peuvent se répercuter sur l'équipe de France, Didier Deschamp fait le point sur sa situation.

La trêve internationale arrive à point nommé. En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'a plus le même impact sur le terrain. Que ce soit en club, mais aussi en sélection. Malgré les critiques après son départ de l'Atletico de Madrid, le champion du monde a été régulièrement utilisé par Quique Setien puis par Ronald Koeman. Et cette persévérance pourrait porter ses fruits. Lors des deux dernières rencontres de Liga, l'attaquant de 29 ans a trouvé le chemin des filets à deux reprises, en plus d'une passe décisive. Mais les statistiques doivent être prises avec des pincettes. Face au but, le rendement de l'international français contre le Betis laissait à désirer. Une chose est sûre, le retour en équipe de France pourrait permettre à Antoine Griezmann de retrouver sa confiance.

« Antoine Griezmann sait qu'il doit maintenir le meilleur niveau de performance possible »