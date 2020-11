Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme révélation sur le dossier Neymar !

Publié le 11 novembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors que Leonardo a ce mardi affirmé la volonté de prolonger le contrat de Neymar, et que ESPN a dévoilé par la suite des négociations en bonne voie entre les différentes parties, la prolongation de l'international brésilien ne serait pas à un stade si avancé...

En fin de contrat en 2022, la prolongation de Neymar apparait comme la grande priorité de Leonardo au PSG pour les mois à venir. Ce mardi, au cours d'un live organisé pour répondre aux questions des supporters parisiens, le directeur sportif brésilien a confirmé ses intentions de prolonger le contrat de plusieurs cadres de l'effectif : « On commence à parler. On parle avec tout le monde. Il y a le timing. Aujourd’hui, les gens ne peuvent pas se déplacer. L’idée de renouveler existe pour Neymar, Di Maria, Mbappé, Bernat. Ça fait un peu de temps qu'on a démarré (les discussions), on arrive au moment d’avoir des idées plus claires par rapport à ça » . Toutefois, alors qu' ESPN affirmait que les discussions entre les différentes parties étaient en bonne voie et que Neymar et Leonardo étaient optimistes quant à la possibilité de tomber d'accord prochainement, le dossier serait en réalité plus complexe...

Les discussions pour la prolongation de Neymar ne seraient pas si avancées !