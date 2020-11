Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM ne lâche pas cet attaquant de Ligue 1

Publié le 11 novembre 2020 à 13h00 par Alexis Bernard

Sur la piste de Boulaye Dia (Reims) depuis plusieurs mois, l’OM continue de suivre le dossier avec grande attention. Pour janvier ou pour l’été 2021…

Boulaye Dia a vécu un été des plus agités. Courtisé en France (OM, Nice), l’attaquant du Stade de Reims a également été la proie des clubs étrangers (Leicester, Brighton, Lokomotiv Moscou). Comme révélé par le10sport.com le 7 octobre dernier, Reims a reçu une offre de prêt payant (1 million d’euros) assorti d’une option d’achat à 12 millions d’euros. Le Lokomotiv Moscou a même offert 15 millions d’euros pour Boulaye Dia (23 ans). De son côté, l’OM était également de la partie, avec des prises de renseignement et des discussions concrètes. Un dossier toujours actif du côté de Marseille…

L’OM maintien le lien

Selon nos informations, le dossier Boulaye Dia est toujours actif du côté de l’OM. Les dirigeants phocéens ont toujours en tête de faire venir l’attaquant sénégalais et maintiennent le contact avec son entourage. Pour le prochain mercato hivernal, ou pour l’été prochain, les Phocéens n’excluent pas de tenter leur chance. Pour cela, il faudra contourner la gourmandise rémoise, qui espère un joli billet pour cette opération. Mais si les Rémois pouvaient se permettre d’être exigent financièrement cet été, leur marge de manœuvre se réduit de mois en mois.



Sous contrat avec Reims jusqu’en juin 2022, Boulaye Dia devient une proie de plus en plus abordable pour les clubs, à commencer par l’OM, dont les finances ne sont pas extensibles. A 18 ou 12 mois de la fin de son bail, le Sénégalais est en position de force pour partir. Reims ne prendra pas le risque de le voir partir libre à l’été 2022. Et avec des statistiques époustouflantes (8 buts en 8 rencontres cette saison), il n’aura aucun mal à trouver preneur. Et l’OM pourrait avoir de quoi le séduire…