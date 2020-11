Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Kylian Mbappé, ça s’annonce compliqué pour le PSG !

Publié le 11 novembre 2020 à 17h15 par T.M.

Au PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des discussions. Si Leonardo cherche à prolonger le Français, cela pourrait être compliqué et ce malgré l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi.

Ce mardi, pour les médias du PSG, Leonardo a confirmé que des discussions avaient déjà été entamées pour la prolongation de Kylian Mbappé et que cela devrait s’intensifier dans les semaines à venir. Pour le club de la capitale, ce nouveau contrat est une priorité. En effet, il pourrait dissiper la menace d’un départ du joyau français au Real Madrid. Ce scénario se renforce pourtant un peu plus chaque jour. En effet, alors que Mbappé, lié jusqu’en 2022 avec le PSG, ne serait pas forcément enclin à prolonger, il pourrait être dans une position idéale pour partir en 2021. Et le Real Madrid aurait bien l’intention d’en profiter.

« Le président du PSG négocie directement avec le joueur »