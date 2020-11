Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane se livre sur son départ !

Publié le 12 novembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors qu'il a rejoint l'AC Milan en prêt cet été, Brahim Diaz s'est confié sur son départ du Real Madrid, sa relation avec Zinedine Zidane, qui ne comptait pas sur lui cette saison, ainsi que son avenir, alors que les dirigeants Rossoneri souhaiteraient le conserver à l'issue de son prêt.

Recruté en janvier 2019 en provenance de Manchester City, Brahim Diaz n'est jamais parvenu à s'imposer au Real Madrid, faisant face notamment à une rude concurrence à son poste. N'entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane cette saison, le jeune milieu offensif de 21 ans a ainsi rejoint l'AC Milan sous la forme d'un prêt sans option d'achat cette saison. Près de deux mois après son arrivée, l'international espagnol espoir réalise un début de saison de haut niveau, bien au-delà des attentes des dirigeants Rossoneri , qui souhaiteraient désormais s'attacher les services de Brahim Diaz. A l'occasion de la trêve internationale, l'homme fort du début de saison de l'AC Milan s'est exprimé sur son arrivée en Italie, son adaptation, ainsi que son avenir et sa relation avec Zinedine Zidane...

« Madrid ? Je suis concentré sur Milan et ici je fais de mon mieux »