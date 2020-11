Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Romeyer... Loïc Perrin révèle les dessous de son départ

Publié le 12 novembre 2020 à 1h30 par A.D.

A la fin de la dernière saison, Loïc Perrin a décidé de mettre un terme à sa carrière. Près de quatre mois après sa retraite sportive, l'ancien capitaine de l'ASSE a expliqué comment il avait pris et annoncé sa décision.

La finale de la Coupe de France a été le dernier match en carrière de Loïc Perrin. Après 17 ans saisons au plus haut niveau avec l'ASSE, l'ancien capitaine des Verts a décidé de tirer sa révérence. Alors qu'il a laissé un grand vide dans le club stéphanois, Loïc Perrin est revenu sur son départ. Lors d'un entretien accordé au Club ASSE (TL7), l'ex-défenseur emblématique de l'ASSE a dévoilé les raisons de sa retraite et n'a pas manqué de révéler comment il avait annoncé la nouvelle à son club de coeur.

«Quand j'ai commencé la saison, il y avait 99% de chances que ce soit ma dernière»