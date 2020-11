Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne serait pas au bout de ses peines avec le «nouveau Pogba»

Publié le 12 novembre 2020 à 0h45 par A.D.

Leonardo serait en concurrence avec le FC Barcelone et la Juventus pour Ryan Gravenberch. Le directeur sportif du PSG devrait également garder un oeil sur l'Inter, qui aurait également coché le nom du « nouveau Pogba ».

Malgré les arrivées d'Ander Herrera, d'Idrissa Gueye, de Rafinha et de Danilo Pereira depuis son retour au PSG, Leonardo ne serait pas rassasié. Alors qu'il voudrait encore et toujours renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG examinerait l'idée de recruter Ryan Gravenberch selon les dernières informations de Calciomercato.com . Alors que le FC Barcelone et la Juventus s'intéresseraient également à celui que l'on surnomme le « nouveau Pogba » , un autre cador européen pourrait perturber les plans du PSG.

L'Inter en embuscade pour Ryan Gravenberch ?