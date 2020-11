Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau dossier activé pour janvier ?

Publié le 11 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Décidé à être actif lors du mercato hivernal, le FC Barcelone projetterait d’enrôler Eric Garcia et Memphis Depay. Mais en attendant, les Blaugrana pourraient enregistrer l’arrivée d’une pépite expatriée.

Si le FC Barcelone a eu toutes les peines du monde à se renforcer cet été, cela ne l’empêche pas de mettre les bouchées doubles pour janvier. Ronald Koeman n’aurait pas oublié les pistes menant à Eric Garcia et Memphis Depay, qui font toujours office de priorité pour le prochain mercato. Et pour attirer les deux joueurs, le Barça a d’ores et déjà prévu de se séparer de certains joueurs, comme Junior Firpo, pressenti à l’Inter Milan, ou encore Martin Braithwaite. Mais le premier renfort du mercato hivernal pourrait être inattendu.

Arnau Puigmal, prochain renfort du Barça ?