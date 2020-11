Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait pris une grosse décision !

Publié le 12 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que l'avenir de certains joueurs du Real Madrid reste très incertain aujourd'hui, Florentino Pérez aurait décidé de mettre en stand-by le dossier des prolongations afin que l'équipe se remobilise sur le terrain.

Champion en titre, le Real Madrid vit un début de saison compliqué. Le club de Zinedine Zidane pointe en effet à la 4e place de Liga et vient d'être sèchement battu par le FC Valence (4-1). Le bilan est également contrasté en Ligue des champions avec seulement 3 points glanés en 3 journées par les Merengue , qui ont échappé au pire en l'emportant contre l'Inter Milan (3-2) la semaine dernière. La trêve internationale arrive donc à point nommé, d'autant qu'en interne, Florentino Pérez s'agacerait des dernières prestations de l'équipe.

Pérez prêt à mettre les prolongations de côté ?