Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur l’été de Paul Pogba !

Publié le 11 novembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que son nom est fréquemment évoqué sur la liste des départs, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United. Cet été, le Français aurait pu rejoindre la Juventus, mais les événements en ont décidé autrement.

Cela fait bien longtemps que Paul Pogba n’a pas passé un été tranquille. Le nom du Français est un de ceux qui revient le plus souvent sur le marché des transferts. Alternant le chaud et le froid à Manchester United, « La Pioche » aurait des envies d’ailleurs, et n’a jamais caché son envie de jouer un jour sous les ordres de Zinédine Zidane au Real Madrid. Et si l’éventualité d’un départ cet été existe toujours, cela pourrait également être en direction de la Juventus, où le milieu de 27 ans a connu ses plus belles heures. Mais les Bianconeri auraient eu pour projet de rapatrier le milieu de terrain bien avant.

La Juventus avait tout prévu