Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à prendre les choses en main pour Neymar ?

Publié le 11 novembre 2020 à 21h45 par T.M.

Malgré la volonté du PSG et de Neymar de continuer l’aventure ensemble, trouver un accord sera long. Face à cela, Nasser Al-Khelaïfi pourrait d’ailleurs décidé de s’immiscer dans ce dossier.

Comme l’a confirmé Leonardo, cela discute pour la prolongation de contrat de Neymar, qui court jusqu’en 2022. Et dans les prochaines semaines, cela devrait s’intensifier. Le PSG arrivera-t-il à ses fins ? Ce mercredi, Le Parisien révèle que les deux parties souhaiteraient bel et bien continuer l’aventure ensemble et parvenir à un accord pour ce nouveau bail. Toutefois, cela ne serait pas encore gagné entre les ambitions du joueur pour son avenir et le clan Neymar qui ouvre toujours la porte à un départ. Cela pourrait donc durer, ce qui pourrait alors faire réagir Nasser Al-Khelaïfi.

Une priorité pour le Qatar !