Mercato - PSG : Le feuilleton Moise Kean est déjà lancé !

Publié le 11 novembre 2020 à 22h45 par Th.B.

Moise Kean semble faire l’unanimité au PSG, si bien que Leonardo réfléchirait sérieusement à formuler une offre de transfert à Everton à l’issue du prêt de l’attaquant.

Du haut de ses 20 ans, et malgré une saison délicate lors de l’exercice précédent avec Everton, Moise Kean étale toute sa classe depuis son arrivée au PSG à la toute fin du mercato. En l’espace de sept apparitions sous la tunique parisienne, l’international italien compte déjà cinq réalisations. ESPN a fait un point sur son intégration qui serait totale que ce soit au sein du vestiaire, du staff et de la direction. De quoi ouvrir la porte à d’éventuelles négociations avec Everton pour un transfert sec à la fin de la saison, soit à l’expiration de sa période de prêt. C’est du moins l’hypothèse avancée par ESPN et confirmée par Téléfoot La Chaîne.

Une offre en fin de saison pour Moise Kean ?