Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de tonnerre pour l'arrivée d'Allegri ?

Publié le 11 novembre 2020 à 19h45 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel semble en danger pour son avenir, Massimiliano Allegri ne devrait pas lui succéder, l'Italien privilégiant une nouvelle aventure en Serie A.

Quel avenir pour Thomas Tuchel ? Sous contrat jusqu'en juin prochain, le technicien allemand pourrait même être démis de ses fonctions plus tôt en raison des résultats poussifs du PSG en ce début de saison. Leonardo a d'ailleurs expliqué que le technicien allemand jouerait gros d'ici la fin de l'année : « On nous demande pourquoi on ne resigne pas (Tuchel). On a le temps, ce n’est pas encore le moment de faire des bilans. La situation est compliquée. L’avion a décollé, on est là et on va voir où on va. On est là pour créer le moins de problèmes possibles et travailler. Les 40 jours au retour de la trêve vont être très importants ». Plusieurs noms circulent déjà pour remplacer l'Allemand dont celui de Massimiliano Allegri.

Allegri ne voudrait pas rejoindre le PSG