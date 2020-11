Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un transfert à 100M€ pour Camavinga ?

Publié le 11 novembre 2020 à 7h00 par A.D.

Déterminé à recruter Eduardo Camavinga, le Real Madrid aurait lancé les démarches pour obtenir gain de cause. Malgré la crise provoqué par le coronavirus, le Stade Rennais ne devrait pas baisser ses exigences en dessous de 100M€.

Véritable révélation de la dernière saison, Eduardo Camavinga aurait tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Prêt à tout pour le milieu de terrain du Stade Rennais, le coach du Real Madrid aurait souhaité le récupérer lors du dernier mercato estival, mais le coronavirus et la crise sont passés par là. Alors que les caisses de la Casa Blanca ont été sérieusement touchées, Zidane n'aurait pas eu les moyens de recruter cet été, et encore moins de payer les 100M€ réclamés les dirigeants bretons. Et la situation pourrait ne pas se décanter lors du prochain mercato estival.

Un transfert figé à 100M€ minimum pour Camavinga ?